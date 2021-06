At. Madrid faz proposta choruda por craque do Inter mas leva nega: italianos querem o dobro

Lautaro Martínez é um dos nomes mais sonantes no plantel do Inter, que esta época conquistou o scudetto, e não faltam clubes interessados no argentino. Segundo o 'Corriere dello Sport', o Atlético Madrid, que há anos segue o avançado, fez uma proposta que o clube italiano nem considerou.





E não foi pouco o dinheiro que os colchoneros colocaram sobre a mesa. O clube campeão de Espanha ofereceu entre 40 e 50 milhões de euros, mas os rossoneri não se deixaram convencer. O jornal diz que Lautaro, de 23 anos, só deixará Milão se surgir uma proposta com valores muito superiores, algo a rondar os 80 ou 90 milhões de euros.Os nerazzurri querem renovar o contrato de Lautaro Martínez oferecem-lhe um salário de 4,5 milhões de euros por época.