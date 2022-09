At. Madrid-Real Madrid: João Félix saiu irritado diretamente para o balneário mas acabou por voltar

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

João Félix foi substituído aos 62' do Atlético Madrid-Real Madrid , quando os colchoneros perdiam por 2-0 e procuravam voltar ao jogo. O internacional português saiu visivelmente insatisfeito e foi diretamente para o balneário.No entanto, acabaria por voltar instantes depois, sentando-se no banco com um saco de gelo.