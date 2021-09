At. Madrid recorre ao TAD e interpõe providência cautelar para suspender castigo de João Félix

O Atlético Madrid não desiste de lutar por João Félix. O internacional português foi sancionado com dois jogos de suspensão pelo comité da competição após ter sido expulso na última partida, frente ao Athletic Bilbao. Depois de já ter cumprido um jogo de suspensão frente ao Getafe, o jornal 'As' informa que os colchoneros continuam a lutar para que a penalização seja reduzida e o português possa enfrentar o Alavés já este sábado.





Segundo o relatório feito pelo árbitro da partida, o avançado luso levou um amarelo por uma falta cometida contra o adversário e levou o segundo devido a protestos. Todavia, a ata escrita pelo juiz do encontro referia ainda que o jovem, enquanto saía do relvado, pontapeou uma bola, assustando um adepto. Devido a todas estas ocorrências o organismo que tutela a competição decidiu sancionar o português com duas partidas.Após uma única partida realizada pelo Atlético (), o clube madrileno apelou para que reduzissem a sanção para apenas um jogo e o português pudesse assim estar à disposição de Diego Simeone já este jornada. Em primeira instância não houve qualquer redução da penalização mas o clube não desiste. Deste modo, os advogados do emblema colchonero recorreram ao Tribunal Arbitral do Desporto e apresentaram uma providência cautelar com o objetivo de suspender o castigo aplicado ao português.Enquanto não é conhecida a decisão final do TAD, o tribunal deverá pronunciar-se nas próximas horas sobre se permite que Félix vá a jogo este fim-de-semana.