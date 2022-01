At. Madrid tem cinco laterais na mira: um deles é português

No mercado em busca de um lateral direito para suprir a saída de Kieran Trippier para o Newcastle, o At. Madrid tem cinco nomes em agenda. O principal alvo é Daniel Wass, mas caso a contratação do dinamarquês não seja desbloqueada há outros quatro jogadores na mira: Pablo Maffeo (no Maiorca por empréstimo do Estugarda), o dinamarquês Rasmus Kristensen (Red Bull Salzburgo), o italiano Mattia De Sciglio (Juventus) e o português Diogo Dalot (Man. United).A informação é adiantada pelo 'AS', que destaca como pontos fortes do jogador do Man. United a sua polivalência, já que pode atuar tanto à direita como à esquerda, mas também o facto do português ter contrato por mais ano e meio com os red devils. Ainda assim, a mesma publicação lembra que nos últimos tempos tem tido mais minutos na equipa inglesa.A ideia do diretor desportivo Andrea Berta, escreve o diário espanhol, passa por fechar a contratação do lateral direito na próxima semana, de forma a não deixar a equipa tanto tempo sem uma alternativa para o lado direito da defensiva.