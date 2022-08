At. Madrid tem plano para não pagar 40 milhões ao Barcelona por Griezmann

Quando na época passada garantiu o empréstimo de Antoine Griezmann, pagando na altura 10 milhões de euros de taxa de cedência, o At. Madrid assegurou também uma opção de compra de 40 milhões de euros, que seria acionada automaticamente caso o avançado francês dispute pelo menos 45 minutos em 50% dos jogos em que esteve disponível. Um valor que se poderia na altura considerar normal, tendo em conta a qualidade do dianteiro, mas que agora, dois anos depois, com o francês a chegar já perto dos 32, faz os colchoneros pensarem seriamente numa tática para não ter de pagar aos catalães. Pelo menos não os 40M€.Segundo o 'Mundo Deportivo', estará a ser falado nos corredores do Cívitas Metropolitano a possibilidade de Diego Simeone gerir a utilização do avançado tendo em conta esse aspeto, de forma a que, finalizada a temporada, os tais 50% dos jogos com pelo menos 45 minutos não sejam cumpridos. Dessa forma, querendo manter o jogador, o Atlético procurará negociar com o Barcelona uma verba abaixo desses 40 milhões, que por agora são vistos como uma quantia exagerada.Fazendo contas ao que já foi jogador, Griezmann em 2021/22 disputou os tais 45 minutos em 82,5% dos jogos, pelo que na nova temporada o técnico argentino do Atlético terá de fazer uma gestão com pinças em 2022/23, de forma a não fazer passar a utilização da barreira dos 45 minutos. No primeiro jogo já se viu uma amostra disso mesmo, já que o avançado apenas pouco menos de meia hora - entrou aos 62'.