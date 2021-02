At. Madrid tentou contratar André Silva e levou 'nega' do Eintracht Frankfurt

Segundo melhor marcador da Bundesliga e das principais ligas europeias, apenas atrás do inevitável Robert Lewandowski, André Silva está a viver a sua melhor temporada e, naturalmente, os seus registos goleadores não escapam aos maiores clubes europeus. Um deles é o Atlético Madrid, que segundo o 'Transfermarkt' apresentou no mercado de inverno uma proposta na ordem dos 30 milhões de euros, que acabaria por ser rejeitada pelos alemães.





De acordo com a mesma publicação, além dos colchoneros também há interesse do Wolverhampton, ainda que neste caso não tenha havido qualquer avanço para a contratação, algo que, ainda assim, poderá acontecer no verão. Tanto no caso dos ingleses como no do próprio Atlético, clubes que estarão atentos àquilo que fizer o internacional português de 25 anos, que esta temporada marcou até ao momento 17 golos em 19 jogos.Lembre-se que André Silva chegou aos alemães proveniente do AC Milan, numa transferência feita por (apenas) 3 milhões de euros. Isto depois de os italianos o terem comprado ao FC Porto por 38M€.