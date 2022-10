Atenção, FC Porto: Atlético tem mais um lesionado e sobram... 16 jogadores

Más notícias para o Atlético Madrid, adversário do FC Porto no Grupo B da Liga dos Campeões. Thomas Lemar lesionou-se no embate frente ao Rayo Vallecano e teve mesmo de ser substituído antes do intervalo, mais concretamente aos 40 minutos, abandonando o relvado com queixas musculares. O médio francês de 26 anos vai ser reavaliado nas próximas horas de modo a apurar a gravidade da lesão.A verdade é que o departamento médico dos colchoneros não tem tido mãos a medir. Lemar junta-se a Koke (que irá estar ausente durante três semanas), Oblak, Reguilón, Felipe e Marcos Llorente. Isto faz com que Diego Simeone tenha apenas 16 jogadores do plantel principal disponiveis, a cerca de duas semanas de se deslocar ao Estádio do Dragão.