Atitude de João Félix deixa adeptos do Atlético Madrid furiosos

João Félix, avançado do Atlético Madrid, está sob a fúria dos adeptos colchoneros, porque no penálti a favor do Elche, no jogo deste sábado, ficou imóvel. A equipa de Diego Simeone estava a ganhar por 1-0 e aos 90'+1, o árbitro do encontro assinalou castigo máximo para os da casa.





Os adeptos do Atléti estão furiosos, pois Félix não se esforçou sequer para impedir uma recarga, caso a bola voltasse a sobrar para dentro da área. O ex-jogador Benfica ficou completamente parado a assistir à cobrança do penálti, enquanto os restantes companheiros estavam prontos para recuperar a bola e João Félix estava com a mão na anca e completamente imobilizado.O Elche falhou a conversão do castigo máximo e os jogadores do Atlético Madrid festejaram como se de um golo se tratasse, enquanto João Félix continuou sereno e sem qualquer reação. Os adeptos não gostaram da atitude do internacional português e exigem mais de alguém que vista a camisola colchonera.