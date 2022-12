Atlético Madrid aceita emprestar João Félix até final da época mas sem opção de compra

O Atlético Madrid parece ceder nas pretensões de João Félix em deixar o clube, embora imponha condições. Segundo o jornal ‘As’, os responsáveis do emblema espanhol aceitam um empréstimo até final da temporada, mas sem opção de compra. Isto é, o avançado português pode nesta janela de mercado, mas no verão terá de regressar a Madrid, até porque o Atleti, adianta a mesma publicação, não quer precipitar-se na venda do jogador de 23 anos, que se exibiu a um bom nível no Mundial do Qatar.





Os rojiblancos ainda acreditam que poderão transferir João Félix por uma verba a rondar os 100 milhões de euros, próxima do valor pago ao Benfica em 2019 (127 M€). Manchester United e Arsenal são os clubes que mostraram interesse no craque luso.

Carrasco também poderá estar de saída. O jornal ‘Marca’ adianta que o internacional belga, de 29 anos, considera que o Atlético Madrid traiu a sua confiança , depois de ter recuado nas intenções de renovação do seu contrato, que termina em 2024. O avançado poderá ser transferido por uma verba a rondar os 40 M€.