Atlético Madrid acredita que João Félix poderá valorizar-se com prestações no Mundial'2022

Ao contrário do discurso que tinham nos últimos anos, o Atlético Madrid mostra-se agora disposto a abrir mão de João Félix, avançado português pelo qual pagaram 127 milhões de euros ao Benfica no verão de 2019.

De acordo com o jornal 'Marca', os colchoneros esperam que o internacional português, que já leva um golo apontado no Mundial'2022 em dois jogos realizados - não atuou frente à Coreia do Sul -, tenha um grande desempenho na fase a eliminar da prova para que possam fazer um maior encaixe financeiro com a sua possível venda.

A imprensa espanhola acredita mesmo que um possível embate entre Portugal e Espanha nos quartos de final, onde João Félix se sobressaia, poderá beneficiar o Atlético Madrid no momento das negociações.

A cumprir a terceira temporada ao serviço do Atlético Madrid, João Félix segue em ter consenso entre os adeptos madridistas, fruto também das exibições irregulares e da relação pouco estável com o treinador Diego Simeone.