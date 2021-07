Atlético Madrid anuncia contratação de Marcos Paulo

O Atlético Madrid anunciou, esta segunda-feira, a contratação de Marcos Paulo, avançado luso-brasileiro que já representou as seleções sub-18 e sub-19 de Portugal.





O jogador chega do Fluminense a custo zero, numa época em que realizou 24 partidas, marcando três golos e contribuindo com três assistências. Assinou contrato para as próximas cinco temporadas.