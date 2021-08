Atlético Madrid anuncia contratação do brasileiro Matheus Cunha

O futebolista brasileiro Matheus Cunha, campeão olímpico em Tóquio'2020, vai representar o Atlético Madrid, tendo assinado um contrato por cinco temporadas, até 2026, anunciou esta quarta-feira o campeão espanhol, que conta com o português João Félix.

"Contratámos um avançado versátil, com capacidade de atuar em múltiplas posições na frente, mas também como ala ou até médio ofensivo", lê-se no comunicado do Atlético Madrid, publicado no seu site oficial.

Matheus Cunha, de 22 anos, chega ao emblema da capital espanhola depois de ter ajudado o Brasil a conquistar a medalha de ouro nos últimos Jogos Olímpicos e de ter passado os últimos quatro anos na Bundesliga.

Formado no Coritiba, com apenas 18 anos, o avançado rumou ao futebol suíço, para representar o Sion, clube em que se manteve apenas uma temporada, acabando por ser contratado pelo Leipzig.

Após duas temporadas no Leipzig, em que jogou muitas vezes como ala, Matheus Cunha rumou ao Hertha Berlim, em que se manteve também duas épocas, tendo registado oito golos em 2020/21.

O avançado brasileiro promete fazer concorrência a João Félix na luta pelos lugares da frente, numa altura em que o internacional português ainda recupera de uma lesão no tornozelo.