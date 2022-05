Atlético Madrid anuncia saídas de Suárez e Herrera

O Atlético Madrid anunciou este domingo que Luis Suárez e Héctor Herrera estão de saída do clube no final da presente temporada, informando ainda que os dois jogadores irão receber a merecida homenagem hoje no Wanda Metropolitano, no final do encontro com o Sevilha.

"No final da partida, no Wanda Metropolitano, vai haver uma homenagem a Luis Suárez e Héctor Herrera, que hoje se despedem da família do Atlético. No final do jogo, não se levantem dos vossos assentos porque vamos assistir a um momento muito especial", escreveu o clube madridista, numa curta nota nas redes sociais.