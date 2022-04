O Atlético Madrid arrisca-se a ser castigado pela UEFA devido ao monumental sururu que se iniciou nos minutos finais do jogo com o Manchester City, prosseguiu no túnel de acesso aos balneários do Metropolitano e só terminou com a intervenção da polícia.

O nulo registado no jogo redundou na qualificação para as ‘meias’ da Champions da equipa de Guardiola, a qual foi criticada por apresentar um futebol de cariz defensivo e apostar no antijogo, tal como fizera o Atleti na 1ª mão. Segundo a ‘Stats Perform’, o City conseguiu com que se queimassem... 29 minutos de jogo! "Jogámos ao ataque enquanto o City de Guardiola se limitou a defender, fazendo lembrar a Pré-História", atirou Enrique Cerezo, presidente dos colchoneros. João Félix, esse, elogiou a exibição do Atleti. "Estou orgulhoso desta equipa", disse o português.