Atlético Madrid confirma Rodrigo de Paul até 2026

O Atlético Madrid confirmou esta segunda-feira a contratação do futebolista internacional argentino Rodrigo de Paul para as próximas cinco épocas.

"Estou muito feliz. Vou para o campeão de Espanha e sei a responsabilidade que isso é. Sinto-me privilegiado. Este é um grande passo na minha carreira, ainda por cima depois de ganhar a Copa América", congratulou-se o médio ofensivo de 27 anos.

De Paul destacou o seu "contentamento" por poder trabalhar com o seu compatriota Diego Simeone, treinador dos colchoneros, destacando a sua "classe" e classificando-o com "um dos melhores" na sua profissão.

"Amo o futebol e vivo-o no dia a dia. É um privilégio ser treinado por um técnico do calibre do Simeone. É um orgulho de compatriota, gosto de estar ao seu comando, pois nasci vendo-o jogar com a camisola da seleção da Argentina", justificou.

Congratulou-se ainda por ter como colega de plantel Ángel Correa, alguém que será "um grande apoio", elogiando ainda os adeptos, que dão ao clube uma dimensão maior.