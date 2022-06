Atlético Madrid de olho em Sarabia

O jornal espanhol 'As' avança esta terça-feira que o Atlético Madrid tem três jogadores espanhóis debaixo de olho e um deles é Pablo Sarabia. Os restantes são Carlos Soler, médio do Valencia que também é desejado pelo Barcelona, e Raúl de Tomás, avançado ex-Benfica, atualmente a jogar no Espanyol.O interesse em Sarabia vem de longe, mas reacendeu-se depois da grande época que o avançado do PSG fez ao serviço do Sporting. Esteve entre as primeiras escolhas de Rúben Amorim, tendo marcado 21 golos e distribuído 9 assistências.O extremo está na seleção, a competir na Liga das Nações, e pretende continuar a merecer a confiança de Luis Enrique no Mundial. "Quero jogar e sentir-me importante. Veremos se será em Paris ou não", disse o espanhol, numa entrevista recente.