Atlético Madrid inaugurou estátua de homenagem a Luis Aragonés

Figura incontornável da história do Atlético de Madrid enquanto jogador e treinador, Luis Aragonés mereceu nova homenagem dos colchoneros, desta feita com a inauguração da estátua em tributo do espanhol falecido em fevereiro de 2014. A direção do clube apresentou a estátua de Aragonés, que ficará situada junto ao Wanda Metropolitano, sendo que a construção da escultura de bronze foi possível graças a um ‘crowdfunding’ promovido pelos adeptos do clube.

Na inauguração da estátua da lenda do Atleti estiveram presentes familiares de Aragonés, além de outras figuras do clube, entre elas Paulo Futre. O ex-internacional luso de 55 anos deixou uma mensagem de homenagem ao ex-treinador. “Míster, a sua estátua é espetacular. Quanta saudade que eu e todos os colchoneros sentimos. Obrigado a todos os adeptos que tornaram possível esta construção. Descanse em paz, míster”, escreveu, nas redes sociais.

Também o presidente do Atl. Madrid, Enrique Cerezo, destacou a homenagem a Aragonés, que ergueu nove títulos enquanto técnico e outros cinco como jogador do Atleti. “Fica imortalizado no nosso estádio”, vincou.