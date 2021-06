Atlético Madrid inicia defesa do título espanhol no terreno do Celta de Vigo

O Atlético Madrid inicia a defesa do título na Liga espanhola com uma deslocação ao terreno do Celta de Vigo, segundo o calendário do campeonato para a época 2021/22 esta quarta-feira conhecido. A equipa treinada por Diego Simeone, na qual alinha o português João Félix, começa a nova época a jogar fora, no fim de semana de 14 e 15 de agosto, e vai terminar o campeonato também fora, no terreno da Real Sociedad.

Já o Real Madrid arranca a nova época no campo do Alavés, enquanto o Barcelona começa com uma receção à Real Sociedad. Os merengues fecham a época em casa com o Betis, enquanto os blaugrana recebem o Villarreal, detentor da Liga Europa.

O primeiro clássico entre Barcelona e Real Madrid será jogado na 10.ª jornada, prevista para 24 de outubro, em Camp Nou, enquanto na segunda volta as equipas jogam à 29.ª jornada, em Madrid, no dia 20 de março.

O dérbi da cidade de Madrid, entre Real e Atlético, vai ser disputado na 17.ª jornada, em 12 de dezembro, e o jogo da segunda volta em 8 de maio, na 35.ª ronda.