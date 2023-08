Atlético Madrid inscreve João Félix na La Liga: Barcelona tem apenas... 12 jogadores

Na página oficial da La Liga é possível ver os plantéis regularizados dos 20 clubes que vão disputar o campeonato espanhol. João Félix figura entre os inscritos pelo Atlético Madrid, tendo ficado com a camisola 18.No entanto, numa altura em que faltam dois dias para o arranque da competição, há algo que salta à vista: o Barcelona só tem 12 jogadores inscritos, sendo que Dembélé, que está a caminho do PSG, é um deles e ainda nenhum dos reforços foi registado. Os problemas financeiros que os catalães atravessam fazem com quem apenas Ter Stegen, Christense, Koundé, Eric García, Pedri, Gavi, Frenkie De Jong, Ferran Torres, Ansu Fati, Raphinha e Lewandowski estejam inscritos na La Liga até ao momento.Quanto aos restantes portugueses em competição, Thierry Correira surge com o número 12 e André Almeida com o 10 no Valencia, Rui Silva com o 13 e Wiliam Carvalho com o 14 no Betis, Bebé foi inscrito no Rayo Vallecano e usará o 10, Fernando inscrito no Sevilha onde usará a camisola 20 e Gonçalo Paciência surge com o 9 do Celta de Vigo. Já Manafá, que reforçou recentemente o Granada, ainda não foi inscrito pelo emblema espanhol.De referir ainda que o Real Madrid inscreveu todos os reforços contratados até agora.