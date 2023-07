Atlético Madrid irritado com palavras de João Félix sobre o Barcelona: «Falta de respeito»

A curiosa resposta de Hugo Félix quando questionado acerca do irmão e do Benfica: «Por que não?» A curiosa resposta de Hugo Félix quando questionado acerca do irmão e do Benfica: «Por que não?»

O Atlético Madrid considerou uma "falta de respeito" as palavras de João Félix . O internacional português ofereceu-se ao Barcelona, afirmando mesmo que os blaugrana são a sua "primeira opção" e que gostaria que Camp Nou fosse a sua próxima casa. Declarações que caíram muito mal junto do emblema colchonero."O empresário do jogador sabe perfeitamente quais são as condições para que João Félix possa sair do clube. A partir daqui, não temos mais nada a comentar sobre este tema", afirmou uma fonte oficial do At. Madrid à 'Marca' e ao 'AS', jornais espanhóis que dão conta do enorme desagrado na capital espanhola pela atitude de Félix. A intervenção do avançado será agora analisada internamente, não sendo de descartar uma sanção."Adoraria jogar no Barcelona. Sempre foi a minha primeira escolha e adorava que fosse o meu próximo clube. Sempre foi esse o meu sonho desde pequeno. Se tal se concretizar, seria um sonho realizado", foram estas as palavras de Félix ao jornalista Fabrizio Romano que levaram ao descontentamento rojiblanco. O jogador prossegue integrado na pré-época do Atlético, embora não entre nas opções principais de Diego Simeone. O clube tenta rentabilizar parte do investimento de 126 milhões de euros feitos em 2019, procurando por isso uma transferência a título definitivo, por valores a rondar os 100 M€. Contudo, até ao momento não surgiram ainda propostas do agrado do At. Madrid.No que toca ao Benfica, e comoadiantou, João Félix é o sonho de verão de Rui Costa . As águias jogam com a ausência de propostas avultadas pelo futebolista, aguardando pelo fecho da janela para ver como se desenvolve o mercado e olhando para este potencial negócio sempre numa perspetiva de empréstimo.Ontem, o irmão de João Félix deixou em aberto a possibilidade de regresso do internacional português à Luz. "Porque não? Ele já sabe a minha opinião. Ele é que vai decidir", afirmou Hugo Félix à chegada a Portugal, depois da participação no Europeu de sub-19.