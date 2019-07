Atlético Madrid não desarma e exige 200 milhões de euros por Griezmann

Está instalada a polémica em torno de Antoine Griezmann., via comunicado e nas redes sociais do clube, a contratação do ex-avançado do Atlético Madrid, o emblema colchonero, através de uma nota publicada do site do clube, informou que exige os 200 milhões de euros da cláusula de rescisão pelo futebolista campeão do mundo pela França.O emblema espanhol sustenta a sua posição com baseao anunciar que ia abandonar os colchoneros no final do seu contrato. "Custou-me escolher este caminho, mas é o que sinto e o que necessito, e queria agradecer por todo o carinho que me deram durante estes cinco anos, neste clube em que ganhei as minhas primeiras taças, os meus primeiros troféus importantes. Foram momentos incríveis, que recordarei para sempre. Levo-vos no coração", escreveu o avançado francês, a 14 de maio."Antoine Griezmann, representado pelo seu advogado, compareceu na sede da Liga de Futebol Profissional para rescindir unilateralmente o contrato que vinculava o jogador com o Atlético Madrid, tendo o Barcelona depositado no nome e por conta do futebolista a quantidade de 120 milhões de euros.O Atlético Madrid considera que a quantidade depositada é insuficiente para fazer frente à sua cláusula de rescisão, sendo, por de mais óbvio, que o compromisso entre o jogador e o FC Barcelona se iniciou antes da data prevista para a cláusula reduzir-se de 200 para 120 milhões de euros. Foi também, antes da data de modificação da cláusula que o jogador, a 14 de maio, anunciou a sua desvinculação do clube.O Atlético Madrid crê que a existência do contrato aconteceu antes do final da última temporada por feitos, atos e manifestações realizadas pelo jogador e por ele ter iniciado os procedimentos que considerou oportunos para a defesa dos seus direitos e interesses legítimos", pode ler-se na íntegra.