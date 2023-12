Atlético Madrid perde com o Athletic Bilbao e pode cair para quarto

Um Athletic Bilbao dominador, mas bastante perdulário, venceu este sábado o Atlético Madrid por 'escassos' 2-0, isolando-se provisoriamente no quinto lugar da Liga espanhola, a dois pontos do adversário, terceiro, à 17.ª jornada.

Iñaki Williams, que marcou o segundo tento, rematou ao poste, sofreu um penálti e foi importante no primeiro tento, entre outras ações vistosas, foi a maior dor de cabeça para os colchoneros, que ainda podem agradecer ao ex-benfiquista Jan Oblak o facto de não terem sofrido mais golos.

Aos 36 minutos, Williams sofreu falta para penálti, contudo, na conversão, Oihan Sancet não acertou com a baliza, atirando por cima, para, cinco minutos depois, receber de costas para a baliza, na área, rodar e atirar ao poste.

A sina do jogo começou a mudar aos 51 minutos, numa segunda vaga de ataque, após um canto, iniciada por Williams, antes de passar pelos pés de Herrera e terminar em emenda, ao segundo poste, de Gorka Guruzeta, deixado solto nas costas da defesa.

Aos 64 minutos, Iñaki Williams, na área sobre a direta, evitou dois defesas, fletiu para o centro e atirou com o pé esquerdo, fora do alcance de Oblak, deixando as bancadas em êxtase a celebrar o seu nome e os 125 anos do clube.

O Girona, que segunda-feira recebe o Alavés, lidera com 41 pontos, mais dois do que o Real Madrid, que no domingo joga em casa com o Villarreal, enquanto o Atlético Madrid pode perder o terceiro lugar, pois tem os mesmos 34 pontos do FC Barcelona, que visita ainda este sábado o Valência.

Na Galiza, em jogo entre aflitos, o avançado norueguês Jorgen Strand Larsen ofereceu, de vistoso calcanhar, o primeiro triunfo caseiro da época do Celta de Vigo, no 1-0 sobre o Granada, no desafio que marca a estreia da presidente Marián Mouriño, filha no anterior dirigente máximo do clube nos derradeiros 17 anos.

A concluir lance confuso, no qual o guarda-redes forasteiro, o português André Ferreira, saiu em falso, o calcanhar de Larsen valeu os três pontos no desafio, que o internacional Iago Aspas não acabou, ao ser expulso aos 80 minutos, aumentando o sofrimento dos locais na parte final.

O Celta de Vigo é, provisoriamente, 17.º, com os mesmos 13 pontos do Cádiz, que no domingo visita o Las Palmas, enquanto o Granada é 19.º e penúltimo, com somente oito.