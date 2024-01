Atlético Madrid perto de garantir o empréstimo de Moise Kean

O jornal italiano 'Gazzetta dello Sport' informa, esta quarta feira, que Moise Kean está muito perto de reforçar o Atlético Madrid por empréstimo da Juventus até ao final da temporada, num acordo que pode ser oficializado até ao final da semana.O avançado dos bianconeri procura um contexto onde possa ter mais oportunidades para jogar com regularidade, dados os poucos minutos de jogo que tem tido às ordens de Massimiliano Allegri, sobretudo devido às lesões, ao bom momento de forma de Vlahovic e pela ascensão exibicional do jovem Kenan Yildiz.Segundo o especialista de mercado Fabrizio Romano, os clubes acertaram uma verba de 500 mil euros para o empréstimo do jovem de 23 anos, com o clube espanhol a encarregar-se de pagar a totalidade do salário do avançado, estando a oficialização pendente de detalhes relacionados com o fair-play financeiro.A imprensa italiana garante ainda que este é um acordo positivo para a vecchia signora, uma vez que pretende valorizar um ativo cujo contrato expira em 2025.