Atlético Madrid rejeita primeira proposta do Al Hilal por João Félix, avançam espanhóis

O 'Relevo' avança este domingo que o Atlético Madrid rejeitou a primeira proposta do Al Hilal pelo empréstimo de João Félix.

Segundo esta fonte, o clube saudita orientado pelo português Jorge Jesus ofereceu "uma quantia elevada" pelo empréstimo válido por uma temporada do avançado do Atléti, assumindo ainda a totalidade do salário do jogador. Contudo, os espanhóis rejeitaram, uma vez que procuram a saída de João Félix a título definitivo.

Recorde-se que também este domingo o jornalista Fabrizio Romano avançara que Jorge Jesus já fez vários contactos diretos com João Félix, com o intuito de convencer o craque luso.