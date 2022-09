Atlético Madrid repudia cânticos dirigidos a Vinícius Júnior: «Temos tolerância zero ao racismo»

O Atlético de Madrid emitiu um comunicado esta terça-feira a condenar os, no passado domindo, contra Vinícius Júnior, antes do dérbi com o Real Madrid.Instantes antes do jogo da 6.ª jornada, no Estádio Cívitas Metropolitano, os apoiantes da equipa da casa gritaram o seguinte:"És um macaco, Vinícius, és um macaco."O emblema de Madrid veio agora repudiar esse acto, garantindo que não permitirá "que nenhum indivíduo se esconda atrás das nossas cores para proferir insultos racistas ou xenófobos" e que não vai parar até expulsar esses adeptos do clube."O Atlético de Madrid condena de forma veemente os cânticos inadmissíveis de uma minoria de adeptos fora do estádio antes do dérbi. O racismo é um dos maiores flagelos da nossa sociedade e infelizmente o mundo do futebol e os clubes não estão isentos da sua presença. O nosso clube caracterizou-se sempre por ser um espaço aberto e inclusivo para adeptos de diferentes nacionalidades, culturas, raças e classes sociais e poucos não conseguem manchar a imagem de milhares e milhares de adeptos que apoiam a sua equipa com paixão e respeito pelo rival.Esses cânticos causam-nos uma enorme repulsa e indignação e não permitiremos que nenhum indivíduo se esconda atrás das nossas cores para proferir insultos racistas ou xenófobos. No Atlético de Madrid temos tolerância zero ao racismo, o nosso empenho na luta contra este flagelo social é total e não vamos parar até o eliminarmos. Para isso entramos em contacto com as autoridades para oferecer a nossa máxima colaboração na investigação dos eventos ocorridos fora do estádio e exigir a identificação das pessoas que participaram para proceder à expulsão imediata daqueles que são sócios do clube.Queremos também convidar todos os profissionais ligados ao mundo do futebol a fazer uma profunda reflexão. Deixando claro mais uma vez a nossa forte condenação a estes actos, que não têm a mínima justificamos, acreditamos que o que aconteceu nos dias que antecederam o dérbi é inadmissível. Pede-se aos adeptos sanidade e racionalidade e, no entanto, profissionais de diversas áreas criaram uma campanha artificial durante a semana, acendendo a polémica sem medir o impacto de suas ações e manifestações.A dor que a família vermelha e branca sente por este ato é enorme. Não podemos permitir que alguém associe os nossos adeptos a este tipo de comportamento e questione os nossos valores por causa de uma minoria que não nos representa. A nossa decisão é firme e precisa e não vamos parar até expulsá-los da família vermelha e branca, porque eles não podem fazer parte dela."