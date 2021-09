Atlético Madrid responde a Saúl Ñíguez: «Por vezes a posição que ele queria não existia»

Saúl Ñíguez está de saída do Atlético Madrid para rumar ao Chelsea, por empréstimo dos colchoneros, com opção de compra. Na noite desta segunda-feira, o médio falou sobre os motivos que o fizeram deixar o emblema da capital espanhola, em conversa com Ibai Llanos, na Twitch.





O facto de, durante dois anos, ter jogado em várias posições que não aquela que é a sua de raíz foi a razão principal, como o próprio admitiu. "Pedi para treinar na minha posição, mas o Cholo [Simeone] e o Miguel Ángel acharam melhor eu sair."Declarações que já tiveram resposta da parte do Atlético de Madrid ao diário espanhol 'AS'. Segundo a equipa ténica, "por vezes não foi possível colocar Saúl a treinar na sua posição, porque, quando se preparam os jogos durante a semana, os suplentes jogam e se posicionam da forma que o adversário costuma fazer.""Por vezes a posição que Saúl queria não existia naquele sistema tático e não se iria trocar tudo por causa de um único jogador", justificaram.