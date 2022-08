Atlético Madrid segura 'estrelas' e este verão já rejeitou 250 milhões de euros

O jornal espanhol 'As' fez as contas e revela esta quinta-feira que o Atlético Madrid já recusou 250 milhões de euros neste mercado de verão.O clube terá rejeitado nas últimas horas uma proposta de 130 milhões de euros do Manchester United por João Félix, mas o português não foi o único jogador que os colchoneros recusaram vender.Segundo o mesmo jornal, o Atlético Madrid disse 'não' a 40 milhões do Chelsea por Marcos Llorente (tem uma cláusula de 120 milhões), a 40 milhões do Manchester United por Matheus Cunha e a outros 40 milhões da Juventus por Morata.Segundo o 'As', o Atlético Madrid chegou à conclusão que se quer lutar pela LaLiga e ser um dos grandes da Europa não pode vender os seus melhores jogadores.