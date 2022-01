Atlético Madrid vê Dusan Vlahovic 'fugir' para a Juventus e já olha para Darwin

O Atlético Madrid era um dos clubes europeus interessados na contratação de Dusan Vlahovic, mas o avançado sérvio da Fiorentina está cada vez mais próximo da Juventus, o que complica as contas da formação espanhola, que 'no verão já tinha oferecido 60 milhões de euros aos 'viola' pelo passe do jogador, de 21 anos.Por isso, segundo avança em Espanha o jornal 'Marca', o Atlético Madrid vai procurar alternativas para reforçar a frente de ataque e um dos nomes que Simeone tem em cima da mesa é o de Darwin Nuñez.O desportivo de Madrid lembra que já houve contactos com o Benfica, que podem agora ser retomados se se confirmar a ida de Vlahovic para a Juventus.