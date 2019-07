O Atlético Madrid, de Diego Simeone, defrontou esta madrugada o Chivas Guadalajara, para a International Champions Cup, nos Estados Unidos. A partida chegou aos 90 minutos sem o marcador ter mexido e foi mesmo resolvida nos penáltis, com a equipa espanhola a levar a melhor por 5-4.Apesar do nulo no tempo regulamentar, o jogo contou com dois cartões vermelhos, um direto para Marcos Llorente, um dos reforços desta época, aos 24 minutos, e o outro, por acumulação de amarelos para Carlos Villanueva López, aos 61'.Ivan Saponjic, ex-jogador do Benfica, foi o único que não conseguiu concretizar o castigo máximo para os colchoneros. Já do lado do Chivas, Alan Cervantes e Fernando Beltrán não conseguiram 'enganar' o guardião espanhol, Antonio Adán.O internacional João Félix viajou com a equipa, mas não foi aposta para a partida, uma vez que não recuperou da lesão que contraiu no jogo frente ao Numancia, no sábado.