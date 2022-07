Bayern Munique já pensa em substituir Lewandowski e olha para João Félix

O jornal alemão 'Bild' escreve que o Bayern Munique questionou este verão o Atlético Madrid sobre a situação de João Félix.O clube bávaro espera perder Robert Lewandowski e anda no mercado à procura de um avançado. O polaco tem mais um ano de contrato mas avisou que quer sair, pois já terá tudo acertado com o Barcelona.A resposta dos colchoneros não foi, todavia, do agrado do Bayern. O Atlético Madrid reiterou que João Félix é intransferível.