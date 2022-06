Belgas dizem que Witsel está próximo do Atlético Madrid

Axel Witsel, internacional belga de 33 anos que em 2011/12 passou pelo Benfica, está próximo do reforçar o Atlético Madrid para se juntar a João Félix e reencontrar o colega de seleção Yannick Ferreira Carrasco com quem também jogou no Tianjin (China).Segundo o site belga RTBF, têm corrido rumores de que estaria no radar do Los Angeles Galaxy e Marselha, mas acabou por chegar a acordo com o conjunto rojiblanco, ficando apenas a faltar a assinatura para que a sua mudança para Espanha no início da próxima semana seja oficializada.Segundo a mesma publicação, é expectável que Witsel - cujo contrato com o Borussia Dortmund termina no final de junho - se submeta aos habituais exames médicos nesta segunda-feira, devendo depois a assinatura ter lugar na terça-feira. Está ainda previsto um contrato de um ano com mais um de opção. O treinador colchonero Diego Simeone teve ainda uma conversa com o jogador a fim de o convencer a mudar-se para Madrid, cenário que também agrada à família do jogador, uma vez que a capital espanhola tem uma escola francesa que poderá acolher os três filhos de Axel e Rafaela.Aos 33 anos de idade, Witsel está prestes a ingressar no seu sexto clube após as suas passagens pelo Standard Liège, Benfica, Zenit St. Petersburgo, Tianjin e Borussia Dortmund, num total de mais de 600 jogos profissionais.