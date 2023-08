Bomba de mercado à vista? Ingleses dizem que João Félix pode ser substituto de Salah no Liverpool

A imprensa inglesa avança que o Liverpool podera avançar para a contratação de João Félix, caso Mohamed Salah assine pelo Al Ittihad da Arábia Saudita. Os reds já terão mesmo iniciado os primeiros contactos com o Atlético Madrid.O campeão saudita, treinado por Nuno Espírito Santo, prepara-se para oferecer 150 milhões de euros pelo avançado egípcio e, mesmo depois de Jurgen Klopp o ter considerado intransferível, a proposta é demasiado tentadora.Este eventual regresso a Inglaterra podia ser a solução ideal para a carreira de João Félix em termos imediatos. O internacional português não joga no Atlético Madrid - quando é convocado Simeone não o tira do banco - e, com o aproximar do fecho do mercado, corre sérios riscos de ficar uma época no Wanda Metropolitano sem ser utilizado.O interesse que manifestou em ir para o Barcelona não teve a reciprocidade esperada da parte de Xavi, que não o vê como prioritário para reforçar o plantel blaugrana.Já o Benfica, que não esconde o entusiasmo pelo regresso do 'filho pródigo', aguarda pelo desenrolar dos acontecimentos.