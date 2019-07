Bienvenido al @Atleti! 19 años y un reto apasionante por delante. Pronto descubrirás qué se siente al vestir esta camiseta ?? pic.twitter.com/Z7rVFnv2qd — Koke Resurrección (@Koke6) 3 de julho de 2019

Koke já deu as boas-vindas a João Félix ao Atlético Madrid . O capitão dos colchoneros publicou uma mensagem no seu Twitter oficial."Bem-vinco ao Atleti! 19 anos e um desafio apaixonante pela frente. Depressa descobrirás o que se sente ao vestir esta camisola", pode ler-se no tweet.Recorde-se que o agora ex-jogador do Benfica assinou pelo At. Madrid por sete temporadas.