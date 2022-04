Carragher: «Jogo do At. Madrid não é muito diferente do que Mourinho fazia contra Guardiola»

Jamie Carragher, antigo jogador do Liverpool, saiu esta quinta-feira em defesa do estilo de jogo do Atlético Madrid de Diego Simeone, frisando que José Mourinho chegou a fazer o mesmo para vencer o Barcelona de Guardiola."O mau-humor de Simeone é pura estratégia: adoraria vê-lo na Premier League. As críticas dirigidas a ele cheiram a hipocrisia. Nunca há um momento de tédio quando Simeone está por perto", começou por dizer na sua coluna de opinião no 'The Telegraph'.E prosseguiu: "Há uma estranha tendência no futebol para expressar ódio por equipas e treinadores que jogam no limite, apenas para décadas depois os lembrarmos com carinho pelos incidentes mais memoráveis. Muitos rotulam o Atlético Madrid como 'uma desgraça'. O que é que os adeptos neutros querem de um jogo de futebol? É mais fascinante quando há um choque de estilos, e isso pode ser na forma de Klopp contra Guardiola, ou Simeone contra o resto do Mundo".Carragher lembrou ainda o Real Madrid de José Mourinho, que considera ter utilizado a mesma estratégia para vencer o Barcelona de Guardiola. "A reação ao desempenho do Atlético foi mais exagerada do que qualquer outra coisa. Foram previsivelmente agressivos e fizeram o possível para evitar um jogo fluido. Não é muito diferente do que José Mourinho costumava fazer para vencer a grande equipa do Barcelona de Guardiola. Todo o jogo se transformava em guerra", concluiu.Recorde-se que o Atlético Madrid foi esta quarta-feira eliminado da Liga dos Campeões, ao empatar (0-0) no Wanda Metropolitano frente ao Manchester City.