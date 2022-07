Casas do Atlético Madrid rejeitam contratação de Ronaldo: «Jogador em franca decadência»

Comunicado oficial. pic.twitter.com/Eezk0h55ax — Unión Internacional de peñas Atletico de Madrid (@unionatm) July 27, 2022

A União Internacional de Casas do Atlético Madrid lançou, esta quarta-feira, um comunicado nas redes sociais onde manifestou "repúdio" pelos rumores da contratação de Cristiano Ronaldo, assegurando que o internacional português "representa a antítese dos valores que constituem a marca" dos colchoneros."Dada a possibilidade da contratação de Cristiano Ronaldo ser algo mais do que um simples boato sem qualquer fundamento, manifestamos o nosso absoluto repúdio relativamente a uma hipotética incorporação do jogador no nosso clube, como já tínhamos declarado publicamente no dia 19 de julho", pode ler-se no início do comunicado.Recorde-se que Cristiano Ronaldo representou o grande rival do Atlético Madrid, o Real Madrid, entre 2009 e 2018."Dada a possibilidade da contratação de Cristiano Ronaldo ser algo mais do que um simples boato sem qualquer fundamento, manifestamos o nosso absoluto repúdio relativamente a uma hipotética incorporação do jogador no nosso clube, como já tínhamos declarado publicamente no dia 19 de julho"."O jogador mencionado representa a antítese dos valores que constituem a marca do Atlético Madrid, como o esforço, generosidade, simplicidade e humildade de quem quer defender os nossos valores"."Mesmo partindo do princípio, apesar de não ser provável, que um jogador em franca decadência como Cristiano Ronaldo nos pudesse garantir um título, não aceitaríamos a sua contratação"."O sentimento de pertença ao Atlético Madrid não é algo que esteja ao seu alcance, e jamais poderia alcançar reconhecimento no nosso clube"."Por estes motivos, pedimos ao clube que rejeite a sua possível contratação, se é que em algum momento a tenham planeado".