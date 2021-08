Cavani pode pôr travão à mudança de João Félix para o Barcelona

O Barcelona continua em busca de um reforço para o ataque. Um dos nomes que tem sido associado ao clube blaugrana tem sido o do português João Félix, porém o atacante do Manchester United, Edinson Cavani, pode pôr um travão no negócio.





Um possível empréstimo de última hora podia fazer com que o jovem avançado português mudasse do Atlético de Madrid para o Barcelona. Contudo, várias equipas, que pretendem reduzir o plantel, têm oferecido jogadores ao clube catalão. Um dos emblemas foi o Manchester United.A chegada de Cristiano Ronaldo a Old Trafford faz com que o avançado uruguaio perca tempo de utilização e, segundo o Mundo Deportivo, o jogador pode optar por rumar à Catalunha.Caso se venha a confirmar, a possibilidade de o Barcelona poder receber um jogador experiente e mais barato, pode fazer com que o negócio de João Félix venha a fracassar.