CEO do At. Madrid assume: «Relação entre Félix e Simeone não é boa. O mais razoável é pensar na saída»

O rumor já circula há alguns dias em Espanha , mas agora pela primeira vez surge uma declaração de um dirigente do Atlético Madrid a abrir por completo as portas à saída de João Félix. E logo pela voz de Miguel Ángel Gil Marín, o CEO do clube da capital."Foi a maior aposta do clube. Tem nível mundial mas por motivos que não vale a pena abordar agora, a relação entre ele e o treinador não é boa, assim como a sua motivação. O mais razoável será pensar na sua saída, mesmo que adorasse que ele ficasse, mas essa não é a ideia do jogador", confessou o dirigente colchonero, em declarações à Cadena COPE.