CEO do At. Madrid crítica arbitragem do dérbi com o Real: «Voltou a ser mais do mesmo, é lamentável»

Miguel Ángel Gil: "No podemos normalizar lo que es anormal"



Miguel Ángel Gil, CEO do Atlético Madrid, deixou críticas à equipa de arbitragem liderada por Jesús Gil Manzano no dérbi com o Real Madrid, que terminou empatado a um golo . Aos meios do clube espanhol, o dirigente colchonero mostrou não entender a expulsão de Ángel Correa e acusou os merengues de pressionar os árbitros de forma contínua."Não vale a pena insistir mais. Já o disse há algumas semanas e ratifico-o palavra por palavra. Ontem, voltou a ser mais do mesmo. É lamentável! Padecemos sempre deste tipo de exibições contra esta equipa, pela pressão que exerce permanentemente sobre os árbitros", começou por dizer."Não é razoável que seja tão difícil para um árbitro expulsar um dos seus jogadores, mesmo que a jogada seja clara e sem margem para interpretações, como aconteceu no nosso último jogo neste mesmo campo, e que seja tão fácil expulsar Ángel Correa injustamente", acrescentou, dizendo mesmo que não se pode "normalizar o que é anormal"."Depois do último dérbi resolvi dar a minha opinião publicamente e, só por isso, recebi muitas críticas. No entanto, também recebi inúmeras manifestações particulares de apoio. Gostei especialmente das que vieram de profissionais da comunicação social e antigos árbitros, porque entenderam, melhor do que ninguém, a minha reclamação contra um sistema que não é justo e que tenta influenciar as decisões de pessoas que deveriam ser juízes imparciais. Sei que há muita gente que não quer que denunciemos um sistema injusto, mas não podemos normalizar o que é anormal. Recuso-me a que nos habituemos a estas situações, ainda que infelizmente se tenha tornado hábito há anos", reiterou, frisando ainda não estar a "tentar arranjar desculpas para justificar o resultado de ontem".