CEO do At. Madrid não tem dúvidas: «João Félix é o melhor futebolista que há neste momento»

João Félix vai na sua quarta temporada de Atlético Madrid e, apesar de ainda não ter confirmado o potencial que se lhe apontava, nos colchoneros a confiança no seu potencial continua intacta. Veja-se a forma como Miguel Ángel Gil Marín, CEO do clube, abordou a sua contratação e também o efeito que teve no clube."É uma aposta, é um risco. O bom da operação? Primeiro de tudo o Atlético mostrar ao Mundo que pode competir com qualquer clube no mercado. Depois, a aposta por aquele que é o melhor futebolista que há neste momento, pelo menos é isso que eu sinto. É verdade que estamos a ter muitos problemas de adaptação pelas lesões, pela Covid, pela maneira de entender o seu jogo e o nosso. É uma preocupação de todos e uma obrigação do Diego em encontrar esse ponto de equilíbrio. O que posso dizer é que quando investes tanto procuras sempre estar protegido. Neste caso, a proteção é um contrato de sete anos, com um salário que não é exagerado. O que quer dizer que, se em qualquer momento o jogador faz o que esperamos, o investimento está garantido. As pessoas, tal como a imprensa, muitas vezes focam-se no valor da transferência, quando o problema realmente são os salários. O que mata os clubes, o que deixa mesmo dano nos resultados, são os salários. Conclusão: a mim não me preocupa o investimento de 120 milhões, preocupava-me sim se tivesse um salário exagerado", considerou o CEO dos colchoneros, à plataforma 'Sonora'.