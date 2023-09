CEO do Atlético arrasa Real Madrid: «Adulteram a LaLiga e criam um clima insuportável para os árbitros»

Três dias depois do dérbi de Madrid entre Atlético e Real (3-1) e dos merengues terem protestado na sequência de algumas decisões da equipa de arbitragem nessa mesma partida, Gil Marín, CEO dos colchoneros, marcou presença num evento no México onde abordou o "clima insuportável" que o eterno rival cria aos oficiais durante os jogos, referindo que é algo que "afeta diretamente o desenrolar" da LaLiga."Adulteram a competição e criam um clima insuportável para os árbitros. Os argumentos que utilizam para atacar os árbitros seriam para rir se não fossem algo tão sério e algo que afetasse diretamente o desenrolar da competição", começou por referir Gil Marín, criticando também o canal oficial do Real Madrid. "São fanáticos. Sabem que se não disserem aquele tipo de coisas, perderão rapidamente o emprego".Questionado sobre a entrada perigosa de Jude Bellingham sobre Ángel Correa, que valeu um cartão amarelo ao médio inglês já nos instantes finais, Marín foi breve. "Se fosse ao contrário? Não se falaria de outra coisa", rematou.Com a vitória do At. Madrid sobre o Real, refira-se, os colchoneros ocupam agora o 7.º lugar da LaLiga com menos nove pontos (e menos dois jogos) que o líder Girona.