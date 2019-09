Cerezo: «300 euros por Griezmann? Não me parece sério mas o futebol é assim»

Enrique Cerezo, presidente do Atlético de Madrid, comentou com estupefacção a notícia do 'El Mundo' que relata que o Comité de Competição propõe o pagamento de uma multa por parte do Barcelona no valor de 300 euros ou um jogo à porta fechada pelo facto de o clube catalão ter negociado com Antoine Griezmann enquanto este ainda tinha contrato com os colchoneros.





"Tudo isto segue os trâmites legais e os nossos advogados estão a trabalhar no assunto. Não me parece sério falar de 300 euros mas o futebol é assim", disse após o almoço com os dirigentes d Juventus.Antoine Griezmann transferiu-se para o Barcelona a troco de 120 milhões de euros, mas o Atlético Madrid reclama que o emblema blaugrana negociou com o francês antes do dia 1 julho, quando a clásusula de ‘grizou’ estava fixada nos 200 milhões de euros.