Cerezo e a possível 'devolução' de João Félix: «Haverá outras equipas interessadas nele»

Enrique Cerezo, presidente do Atlético Madrid, explicou numa entrevista ao jornal 'Marca' que João Félix terá de voltar aos colchoneros, caso o Barcelona não queira continuar com o português, mas não tem dúvidas que haverá outros clubes interessados no futebolista. O líder do clube de Madrid lembra que Félix "é um grande jogador", antevendo um futuro brilhante para o avançado."Dúvidas do Barcelona? As dúvidas criam-nas vocês [jornalistas], porque acredito que nem o clube nem quem tenha visto alguma vez o João Félix jogar tem dúvidas de que é um grande jogador, um dos melhores da Europa. E não digo isto por ser nosso, mas porque é a pura realidade. Será um dos melhores. Agora, é um jovem de 24 anos, vamos ver se dá tudo o que tem para dar", explicou Cerezo, numa entrevista ao jornal 'Marca'.Félix encontra-se na Catalunha por empréstimo e o Atlético Madrid está preparado para receber o português de volta. "Para nós é muito claro: o João Félix é um jogador emprestado ao Barcelona e, se não o quiserem, terá de voltar. E se voltar, haverá certamente outras equipas interessadas nele. Mas não podemos adivinhar o futuro, às vezes as coisas não acontecem, como se pensa."