Cerezo e o atual momento do Atl. Madrid: «Jogadores devem estar a pensar em outras coisas»

Momentos antes de o Atlético Madrid entrar em campo frente ao Valencia, Enrique Cerezo atendeu a algumas questões colocadas pelos jornalistas espanhóis sobre o atual momento do clube. O presidente dos colchoneros assumiu que a equipa não atravessa o seu melhor período, justificando-o com "falta de motivação" por parte dos jogadores. "Devem estar a pensar em outras coisas", atirou."Problema da equipa? Pode ser que seja falta de motivação dos jogadores, que devem estar a pensar em outras coisas. Qualidade têm, são grandes profissionais. Estão bloqueados e não estão, de todo, bem dentro de campo. Mas ainda nos darão muitas glórias", começou por dizer o líder do clube, em declarações à Movistar.Apesar de a sua equipa estar a 13 pontos da liderança, contabilizando já o triunfo de ontem sobre o Valencia, Cerezo diz que Diego Simeone se mantém "tranquilo" no seu dia-a-dia. "Vejo-o bem, tranquilo, com confiança nele próprio e nos seus jogadores, o que é fundamental. Perdemos alguns jogos porque merecemos, outros nem tanto", acrescentou.Luis Suárez atravessa, tal como a equipa, um momento intermitente, mas Cerezo assume que não será a seca de golos que tirará qualidade ao avançado. "Gosto muito dele. É um grande jogador e um grande goleador. Já o demonstrou. Pode não ser muito bom hoje, mas se faz três golos já é o melhor. É normal que um dia não faça golos e faça noutros", terminou.