Cerezo e o futuro de João Félix: «Será o que ele decidir, onde quiser, como quiser»

O futuro próximo de João Félix é uma das grandes incógnitas neste final de temporada. O internacional português, emprestado pelo At. Madrid ao Chelsea, já assegurou que se sente bem no clube inglês e o facto é que, do lado dos colchoneros, ainda não se abriu o jogo sobre o que irá acontecer."O João é um jogador magnífico. Neste momento, é nosso jogador e em junho logo decidiremos o que vamos fazer com ele. Ou o que o João quer fazer...", afirmou Enrique Cerezo, presidente do At. Madrid, em entrevista à 'Marca'.E prosseguiu: "Se 'os jogadores jogam onde querem' [frase que já disse no passado]? É verdade. Agora ele está no Chelsea, imagino que esteja à espera do final da época para tomar uma decisão sobre o que fazer. No final será o que ele decidir, onde quiser, como quiser."Já sobre a 'compatibilidade' entre João Félix e Diego Simeone, o dirigente foi claro: "O que ele tem de fazer é colocar-se às ordens do treinador. Tem qualidade para jogar em qualquer equipa que queira, porque é um bom jogador. Ainda é muito jovem, tem muito tempo pela frente. Jogue onde jogar vai funcionar bem e ser útil à equipa."