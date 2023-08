Cerezo: «João Félix? Mesmo que não queira, continua a ser jogador do Atlético de Madrid»

Enrique Cerezo, presidente do Atlético Madrid, falou esta quinta-feira da situação de João Félix, que continua à procura de uma saída para o seu futuro quando só falta uma semana para o fecho do mercado de transferências."João Félix não quer claramente continuar a jogar no Atlético de Madrid. Se outros clubes o querem, isso é outro asunto, mas por agora, mesmo que não queira, continua a ser jogador do Atlético de Madrid", referiu o dirigente em entrevista à "La Sexta".