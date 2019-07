Cerezo para João Félix: «A camisola 7 que te entregamos é a do compromisso»

Enrique Cerezo, presidente do At. Madrid, deu as boas-vindas a João Félix na apresentação no At. Madrid.





"A palavra que melhor define João Félix é talento. Na sua primeira temporada mostrou o seu puro talento ao ser campeão nacional com o Benfica, na última temporada. O seu talento não tem limite e o nosso corpo técnico ira melhorá-lhas, sem sombra de dúvidasEstamos orgulhosos por ter escolhido o Atlético em detrimento de outras propostas que recebeu de outros dos melhores clubes do mundo. Tens tudo para triunfar. O número 7 que te entregamos é a camisola do compromisso. Vais contar com os melhores adeptos do mundo", disse o dirigente.