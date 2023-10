Cerezo responde a João Félix: «Ele sabe que é um jogador do Atlético cedido ao Barcelona...»

Enrique Cerezo respondeu esta quarta-feira às palavras da véspera de João Félix , nas quais o português, em conferência de imprensa prévia ao jogo com o FC Porto, disse estar num clube com uma forma de jogar que lhe "assenta bem" e que a diferença entre o Barcelona e o Atlético Madrid reside mesmo nisso. Em resposta, o presidente dos colchoneros foi curto, mas recordou algo ao português."O João Félix é livre de dizer o que quiser. Ele sabe que é um jogador do Atlético cedido ao Barcelona. Creio que será um dos melhores, é um dos melhores jogadores neste momento na Europa", declarou o presidente do clube madrileno, antes do almoço de direções prévio ao jogo com o Feyenoord Quando questionado sobre o facto do português não ter rendido em Madrid, Cerezo também não se alongou, mas deixou um comentário curioso. "Não entro em coisas técnicas. Aqui não funcionou e no Barcelona funciona. Estamos encantados, o que mais queremos é que o João seja o melhor do mundo, algo que possivelmente será".