Correa alerta para Cristiano Ronaldo: «Já nos fez muito mal em outros jogos...»

Em entrevista à 'Marca', Ángel Correa fez esta terça-feira a antevisão à partida da primeira mão dos 'oitavos' da Liga dos Campeões, em que o seu Atlético Madrid vai defrontar o Manchester United de Bruno Fernandes, Diogo Dalot e Cristiano Ronaldo. E é mesmo para este último que o argentino olha, alertando os colchoneros para os "danos" que CR7 causou no passado."Esperamos fazer um belo jogo. Os adeptos estão sempre connosco, é normal que exijam resultados. Vimos de uma época em que fomos campeões e os resultados não estão a acompanhar", começou por dizer, antes de garantir que se sente "em casa": "As pessoas sentem-se identificadas com o meu trabalho, dou tudo por este camisola".Questionado relativamente à forma dos red devils, Correa não esqueceu o poder da formação inglesa mas destacou... CR7. "Estão a passar por uma situação parecida com a nossa. Sofrem muitos golos, as duas equipas estão parecidas. Queremos dedicar a vitória em casa aos nossos adeptos. O Manchester United não é só Cristiano Ronaldo, mas ele já nos fez muito mal em outros jogos...", concluiu.O Atlético Madrid recebe o Manchester United esta quarta-feira no Wanda Metropolitano, pelas 20H00, na primeira mão dos 'oitavos' da Champions.