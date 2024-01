Craque do At. Madrid assaltado em casa com a família: encapuzados com arma levaram jóias e dinheiro

Já começa a ser tema recorrente e transversal a vários países o facto de vários craques do futebol verem as suas residências assaltadas. Desta feita 'calhou' a Ángel Correa, avançado do Atlético Madrid, que viu "quatro encapuzados armados" entrarem-lhe em casa onde se encontrava com a família.Segundo a 'Cadena Cope', o assalto ocorreu na noite de sábado, pelas 21 horas, e os larápios exigiram "todas as jóias e dinheiro vivo disponível em casa" do campeão do mundo argentino. De acordo com a rádio espanhola, "não houve feridos".