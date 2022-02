Daniel Wass tinha acabado de torcer o joelho mas Simeone... obrigou-o a terminar o jogo

• El Cholo Simeone forzó a Daniel Wass para que siguiera jugando y finalizó el partido pero pasó lo que pasó. No tiene buena pinta lo del danés que debutaba hoy en el Camp Nou.



Daniel Wass queixava-se, com uma cara repleta de dor, fora das quatro linhas nos últimos minutos do encontro entre Barcelona e Atlético Madrid, a contar para a 23.ª jornada da Liga espanhola, mas acabou mesmo por terminar a partida em campo.O lateral dinamarquês substituiu o croata Vrsaljko após o intervalo e lesionou-se perto do fim da partida, mas viu-se obrigado a continuar até ao apito final. No momento em que sentiu a lesão no joelho, o ex-Valencia deitou-se no relvado, já fora das quatro linhas, e no momento em que estava a receber assistência médica, Diego Simeone, bem ao seu jeito, pegou pela mão do jogador e levantou-o, encaminhando-o para o interior do terreno de jogo. Daniel Wass lá cumpriu, ainda que com muitas queixas e coxeando de forma pronunciada.Esta segunda-feira, os exames complementares de diagnóstico realizados ao jogador, mostraram que o lateral-direito tinha sofrido "uma entorse de grau II do ligamento lateral interno do joelho direito", que poderá retirá-lo dos relvados por um mês.